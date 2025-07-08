Новости общества

10:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минцифры запустило программу по поиску уязвимостей в девяти госсервисах

10:26, 08.07.2025
Минцифры запустило программу по поиску уязвимостей в девяти госсервисах
Фото: Динар Фатыхов

Минцифры объявило о старте третьего этапа программы по поиску уязвимостей (багбаунти) в инфраструктуре электронного правительства. Программа продлится до 20 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках третьего этапа программы багхантеры будут проверять цифровую инфраструктуру девяти ключевых госсервисов:

  • Единый портал «Госуслуг»;
  • Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА);
  • Единая биометрическая система (ЕБС);
  • Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
  • Национальная система управления данными (НСУД);
  • Единая система нормативной справочной информации;
  • Головной удостоверяющий центр;
  • Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг;
  • Система досудебного обжалования.

— Специалисты проверят только внешние элементы систем без доступа к внутренним данным. Все их действия будут контролироваться. Это обеспечит защиту систем при поиске уязвимостей, — подчеркивают в Минцифры.

За обнаружение уязвимостей багхантеры смогут получить вознаграждение до 1 млн рублей, в зависимости от степени критичности найденной бреши в безопасности.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также