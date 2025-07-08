Минцифры запустило программу по поиску уязвимостей в девяти госсервисах
Минцифры объявило о старте третьего этапа программы по поиску уязвимостей (багбаунти) в инфраструктуре электронного правительства. Программа продлится до 20 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках третьего этапа программы багхантеры будут проверять цифровую инфраструктуру девяти ключевых госсервисов:
- Единый портал «Госуслуг»;
- Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА);
- Единая биометрическая система (ЕБС);
- Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
- Национальная система управления данными (НСУД);
- Единая система нормативной справочной информации;
- Головной удостоверяющий центр;
- Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг;
- Система досудебного обжалования.
— Специалисты проверят только внешние элементы систем без доступа к внутренним данным. Все их действия будут контролироваться. Это обеспечит защиту систем при поиске уязвимостей, — подчеркивают в Минцифры.
За обнаружение уязвимостей багхантеры смогут получить вознаграждение до 1 млн рублей, в зависимости от степени критичности найденной бреши в безопасности.
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