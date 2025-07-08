Минцифры запустило программу по поиску уязвимостей в девяти госсервисах

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры объявило о старте третьего этапа программы по поиску уязвимостей (багбаунти) в инфраструктуре электронного правительства. Программа продлится до 20 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках третьего этапа программы багхантеры будут проверять цифровую инфраструктуру девяти ключевых госсервисов:

Единый портал «Госуслуг»;

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА);

Единая биометрическая система (ЕБС);

Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

Национальная система управления данными (НСУД);

Единая система нормативной справочной информации;

Головной удостоверяющий центр;

Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг;

Система досудебного обжалования.

— Специалисты проверят только внешние элементы систем без доступа к внутренним данным. Все их действия будут контролироваться. Это обеспечит защиту систем при поиске уязвимостей, — подчеркивают в Минцифры.

За обнаружение уязвимостей багхантеры смогут получить вознаграждение до 1 млн рублей, в зависимости от степени критичности найденной бреши в безопасности.



Рената Валеева