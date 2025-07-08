За прошедшие сутки потушено 33 пожара в 12 регионах

За прошедшие сутки в России ликвидированы 33 лесных пожара на территории 12 регионов. В стране продолжаются работы по тушению 55 действующих лесных пожаров в девяти субъектах России.

Для борьбы с огнем мобилизованы значительные силы и средства. В тушении задействовано 1790 человек личного состава, 213 единиц наземной техники, а также 24 воздушных судна, непосредственно участвующих в операциях по ликвидации возгораний. Кроме того, на авиационном мониторинге лесопопожарной обстановки находятся 74 воздушных судна.

Особое внимание уделяется регионам со сложной лесопожарной обстановкой. Для помощи Забайкальскому краю и Бурятии в стабилизации ситуации дополнительно привлечены 693 работника Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

Серьезность текущей ситуации с лесными пожарами подчеркивается введенными на различных территориях режимами:

Режим ЧС действует в 2 регионах страны.

Особый противопожарный режим введен в 49 субъектах.

Пожароопасный сезон объявлен на территории 87 регионов.

Рената Валеева