Акции Tesla упали на 7% после анонса «Партии Америки» Маска

В ходе предрыночных торгов в понедельник акции Tesla потеряли почти 7%, сразу после того как генеральный директор Илoн Маск объявил о создании новой «Партии Америки». Инвесторов больше всего беспокоит не политический пиар, а потенциальное отвлечение Маска от ключевых задач компании и возможное сокращение субсидий, которые могут быть отменены в случае конфликта с администрацией США.

Одновременно Tesla опубликовала данные о втором подряд квартальном снижении поставок электромобилей, что добавило тревоги на фоне новостей о политической активности Маска. Виртуальная перепалка с бывшим президентом Трампом вокруг налогового законопроекта One Big, Beautiful Bill иногда переходит в угрозы лишить Tesla государственных контрактов и льгот, что усиливает опасения инвесторов.

По мнению Нила Уилсона из Saxo Markets, инвесторы переживают не только из‑за возможного давления Трампа, но и из‑за того, что Маск может «отвести взгляд от Tesla» ради собственного политического проекта. Эта реакция стала заметна сразу после объявления: инвестиционная фирма Azoria Partners даже отложила листинг биржевого фонда на акции Tesla.

Долгосрочные последствия для Tesla могут оказаться серьезными. С учетом растущей конкуренции на рынке электромобилей и необходимости развития автономных технологий акционеры ждут от совета директоров более четкого разделения политических и корпоративных обязанностей Маска. Впрочем, возвращение к темпам роста будет напрямую зависеть от того, сможет ли руководство компании сохранить фокус на инновациях и выполнении производственных планов.

Артем Гафаров