Прибыль LG Electronics в II квартале рухнула на 47% до 639 млрд вон, акции подешевели на 3,8%

Во втором квартале 2025 года LG Electronics, один из ведущих мировых производителей бытовой электроники, зафиксировала резкое падение операционной прибыли: по предварительным данным, она составила 639,1 млрд вон ($468 млн), что на 47% ниже результата годом ранее. Одновременно выручка компании упала на 4,4%, достигнув 20,74 трлн вон.

Аналитики ожидали более сильный результат: средний прогноз консенсуса предполагал прибыль на уровне около 901 млрд вон. Разрыв с ожиданиями объясняется прежде всего сохраняющейся осторожностью потребителей на ключевых рынках и ростом издержек из‑за сложной внешней среды.

В пресс‑релизе LG подчеркивает, что новые торговые ограничения США по высокотехнологичному экспорту привели к удорожанию комплектующих и усилению конкуренции. Эта политика отрезала южнокорейского производителя от ряда китайских поставок и вынудила компании увеличивать затраты на логистику и переработку контрактов.

Рынок отреагировал мгновенно: в первый торговый день после публикации новостей акции LG Electronics упали на 3,8%, а с начала года их стоимость снизилась уже на 11%.

Для сравнения: дочерняя компания LG Energy Solution, поставляющая батареи для электромобилей Tesla и GM, ожидает во II квартале рост операционной прибыли на 152% до 492 млрд вон, что отражает растущий спрос на аккумуляторы перед возможным введением американских тарифов.

Окончательные финансовые результаты LG Electronics будут опубликованы позднее в этом месяце. Между тем руководство компании уже готовит меры по оптимизации затрат и расширению линейки продуктов, чтобы вернуть доверие инвесторов и стабилизировать рост в условиях глобальных торговых рисков.

Артем Гафаров