В Париже на Сене впервые за 100 лет разрешено купание

В субботу, 5 июля, в Сене состоялось историческое событие: впервые за более чем столетие парижане смогли официально погрузиться в воды реки. Ранее запрещенное с 1923 года из-за плохого качества воды купание теперь разрешено в строго отведенных для этого местах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Le Monde.



Для удобства и безопасности купальщиков оборудованы специальные зоны с понтонами, лестницами для спуска в воду, а также душевыми и кабинами для переодевания. На данный момент определены три разрешенные для купания локации: у подножия Эйфелевой башни, напротив острова Сен-Луи и в районе Берси. Эти зоны будут доступны до 31 августа, при условии благоприятных метеорологических условий, год спустя после проведения парижской Олимпиады 2024 года, когда Сена уже принимала соревнования по плаванию в рамках триатлона.

Значительное улучшение качества воды в Сене стало возможным благодаря реализации масштабных инфраструктурных проектов. Ключевым среди них стало открытие станции по очистке ливневых сточных вод в Шампиньи-сюр-Марн (около 15 км к юго-востоку от Парижа), запущенной незадолго до Олимпийских игр.

— Один из моих предшественников, будучи мэром Парижа, мечтал, чтобы все могли купаться в Сене. Завтра его обещание будет выполнено, — написал накануне в социальной сети президент Франции Эммануэль Макрон, намекая на Жака Ширака, который еще в 1990-х годах обещал вернуть Сене статус пригодной для купания реки.

Le Monde подчеркивает, что «за качеством воды будет вестись наблюдение, и контроль за происходящим на реке будет усилен», гарантируя безопасность для всех желающих окунуться в исторические воды.

Рената Валеева