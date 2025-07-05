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За сутки в России ликвидировано 25 лесных пожаров в 13 регионах

10:10, 05.07.2025
За сутки в России ликвидировано 25 лесных пожаров в 13 регионах
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

За прошедшие сутки на территории России удалось ликвидировать 25 лесных пожаров, охватывавших 13 регионов страны. По состоянию на текущий момент, работы по ликвидации продолжаются на 31 очаге лесных пожаров в восьми субъектах страны.

Для борьбы со стихией и предотвращения дальнейшего распространения огня задействованы значительные силы и средства:

  • 1 445 человек личного состава;
  • 147 единиц наземной техники;
  • 27 воздушных судов, активно участвующих в тушении.

Помимо непосредственного тушения, ведется усиленный мониторинг лесопожарной обстановки с воздуха: на авиационном патрулировании задействовано 47 воздушных судов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Для оказания дополнительной помощи регионам со сложной ситуацией, в частности, на территории Забайкальского края и Бурятии, привлечены 824 работника Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

Рената Валеева

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