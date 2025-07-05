За сутки в России ликвидировано 25 лесных пожаров в 13 регионах

За прошедшие сутки на территории России удалось ликвидировать 25 лесных пожаров, охватывавших 13 регионов страны. По состоянию на текущий момент, работы по ликвидации продолжаются на 31 очаге лесных пожаров в восьми субъектах страны.

Для борьбы со стихией и предотвращения дальнейшего распространения огня задействованы значительные силы и средства:

1 445 человек личного состава;

147 единиц наземной техники;

27 воздушных судов, активно участвующих в тушении.

Помимо непосредственного тушения, ведется усиленный мониторинг лесопожарной обстановки с воздуха: на авиационном патрулировании задействовано 47 воздушных судов.

Для оказания дополнительной помощи регионам со сложной ситуацией, в частности, на территории Забайкальского края и Бурятии, привлечены 824 работника Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

Рената Валеева