«Альфа-Банк» и «Авито» заключили стратегическое партнерство

«Альфа-Банк» и «Авито» объявили о запуске стратегического сотрудничества. Речь о кооперации в сфере e-commerce и финтеха, а также медийной рекламы.

— Каждый месяц пользователи совершают миллионы заказов через платформу, так, за это первое полугодие число заказов в сервисе выросло более чем на 40% год к году. Мы последовательно развиваем интеграции с крупнейшими участниками рынка, — прокомментировал Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито».