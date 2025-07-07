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«Альфа-Банк» и «Авито» заключили стратегическое партнерство

10:20, 07.07.2025

«Альфа-Банк» и «Авито» объявили о запуске стратегического сотрудничества. Речь о кооперации в сфере e-commerce и финтеха, а также медийной рекламы.

— Каждый месяц пользователи совершают миллионы заказов через платформу, так, за это первое полугодие число заказов в сервисе выросло более чем на 40% год к году. Мы последовательно развиваем интеграции с крупнейшими участниками рынка, — прокомментировал Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито».

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