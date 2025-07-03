«Рубин» объявил состав на товарищеский матч с «Енисеем»

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом команды на товарищеский матч с «Енисеем». Игра начнется в 17.30 по московскому времени и состоится на тренировочной базе казанского клуба.



С первых минут в составе «Рубина» появятся следующие футболисты: Нигматуллин — Багаутдинов, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Иву, Апшацев, Мукба, Васильев, Ходжа, Чуни.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Енисей» станет вторым соперником «Рубина» в рамках летней подготовки к сезону. Ранее казанская команда дома сыграла вничью с «КАМАЗом» — 1:1.

Зульфат Шафигуллин