На Казанке обнаружили завал из деревьев высотой три метра

Общий объем отбросов превысил 20 кубометров

Фото: Реальное время

За два года реализации проекта «Свободный ток» с реки Казанки собрано около 800 мешков пластиковых отходов. Об этом сообщил председатель Татарстанского отделения Русского географического общества Дмитрий Шиллер.

В ходе работ по очистке реки специалисты столкнулись с серьезными завалами. Самый крупный из них достигал трех метров в высоту и семи метров в длину. Помимо естественных преград, образованных упавшими деревьями, на реке обнаружено много бытового мусора: пластиковых и стеклянных бутылок, автомобильных покрышек.

Проект «Свободный ток» направлен на восстановление экосистемы Казанки и реализуется при поддержке руководства Татарстана в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ранее «Реальное время» сообщало, что инспекторы Прикамского управления зафиксировали недалеко от Мамадыша свалку площадью 99 квадратных метров.

Дмитрий Зайцев