Российские ученые создали пленку, убивающую бактерии без света

Фото: Максим Платонов

Ученые Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН разработали новый биоразлагаемый материал с выраженными антибактериальными свойствами. Основа изобретения — обычный полилактид (PLA), получаемый из растительного сырья, в который добавлен специальный компонент — Пурпурин 18.

Новый материал уничтожает как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии, включая золотистый стафилококк и кишечную палочку. Причем — и это важно — для его действия не требуется ультрафиолетовое излучение или дополнительное освещение, как в случае с большинством аналогичных материалов. Пурпурин 18 работает в темноте, что делает материал особенно перспективным для использования в упаковке, медицинских повязках, одноразовых материалах и т. д.

Для сравнения: в аналогичных зарубежных решениях обычно применяются светозависимые добавки, которые проявляют активность только при облучении. Кроме того, многие современные антибактериальные пленки не разлагаются в природе и могут накапливаться в окружающей среде. Российская разработка лишена этих недостатков — она полностью биоразлагаема и безопасна.

По мнению авторов, новая пленка может стать важным шагом в развитии экологичных и эффективных упаковочных и медицинских материалов.

Артем Гафаров