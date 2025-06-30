Международный авиасалон МАКС второй год подряд пройдет в онлайн-формате

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Международный авиационно-космический салон МАКС второй год подряд будет проходить в онлайн-формате. В 2025 году виртуальная выставка eMAKS состоится с 22 по 27 июля, сообщили организаторы — Госкорпорация «Ростех» и ее дочерняя компания «Авиасалон», сказано на сайте.

Таким образом, после аналогичного решения в 2024 году, одна из крупнейших аэрокосмических выставок продолжит свое существование в цифровом пространстве. Проект eMAKS будет функционировать на платформе официального сайта салона.

Основная цель онлайн-выставки — продемонстрировать достижения отечественных производителей аэрокосмической отрасли. Среди ключевых направлений eMAKS заявлены: самолетостроение, вертолетостроение, космические аппараты и технологии, а также смежные области науки и техники.

Традиционно Международный авиационно-космический салон МАКС представляет собой масштабную выставку авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, тесно связанных с авиастроением. Ранее МАКС регулярно проводился раз в два года в подмосковном Жуковском, собирая на своей площадке ведущих специалистов и компании со всего мира.

Рената Валеева