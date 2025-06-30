Минниханов обсудил работу с обращениями граждан с представителем Кремля

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с замначальника Управления Президента России по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым. Встреча прошла в Доме Правительства Татарстана, как сообщает пресс-служба главы республики.

С 23 по 27 июня Управление президента России провело проверки в республике. Они охватили Администрацию раиса, различные министерства и муниципалитеты. Основное внимание уделили тому, как реализуется законодательство по работе с обращениями граждан.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

По итогам проверки Алексей Михеев положительно оценил работу органов власти Татарстана и местного самоуправления.

— Мы видим, что в республике активно работают над улучшением взаимодействия с гражданами, — подчеркнул он.

Анастасия Фартыгина