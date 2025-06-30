Новости общества

11:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России было потушено 56 лесных пожаров в 18 регионах

09:12, 30.06.2025
В России было потушено 56 лесных пожаров в 18 регионах
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

За прошедшие сутки в России было потушено 56 лесных пожаров в 18 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 106 возгораний в 13 регионах страны.

К ликвидации пожаров привлечены:

  • 4 318 человек личного состава;
  • 504 единицы техники;
  • 43 воздушных судна.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 99 воздушных судов.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 1 063 сотрудника федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов регионов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 44 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также