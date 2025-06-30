В России было потушено 56 лесных пожаров в 18 регионах
За прошедшие сутки в России было потушено 56 лесных пожаров в 18 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 106 возгораний в 13 регионах страны.
К ликвидации пожаров привлечены:
- 4 318 человек личного состава;
- 504 единицы техники;
- 43 воздушных судна.
Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 99 воздушных судов.
Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 1 063 сотрудника федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов регионов.
В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 44 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.
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