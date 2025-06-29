Трамп пообещал снять санкции с Ирана, если он будет «мирным»

Американский лидер уверен, что это приведет к большим изменениям

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Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал, что снимет санкции с Ирана, если Тегеран будет «мирным». Об этом сообщает РИА «Новости».

— Если они смогут быть мирными и если они смогут показать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям, — сказал американский лидер.

Ранее США заявили о готовности вновь начать переговоры по ядерной сделке с Ираном 23 июня.



Напомним, 22 июня американские военные силы нанесли удары по ядерной инфраструктуре страны.



Дарья Сайфиева