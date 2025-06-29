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В России было потушено 38 лесных пожаров в 12 регионах

10:29, 29.06.2025
В России было потушено 38 лесных пожаров в 12 регионах
Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России было потушено 38 лесных пожаров в 12 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 121 возгорания в 14 регионах страны.

К ликвидации пожаров привлечены:

  • 3 782 человека личного состава;
  • 451 единица техники;
  • 40 воздушных судов.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 101 воздушное судно.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 1 046 сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов регионов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»


В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 45 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.

Анастасия Фартыгина

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