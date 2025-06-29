В России было потушено 38 лесных пожаров в 12 регионах

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За прошедшие сутки в России было потушено 38 лесных пожаров в 12 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 121 возгорания в 14 регионах страны.

К ликвидации пожаров привлечены:

3 782 человека личного состава;

451 единица техники;

40 воздушных судов.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 101 воздушное судно.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 1 046 сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов регионов.





В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 45 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.



Анастасия Фартыгина