В России было потушено 38 лесных пожаров в 12 регионах
За прошедшие сутки в России было потушено 38 лесных пожаров в 12 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 121 возгорания в 14 регионах страны.
К ликвидации пожаров привлечены:
- 3 782 человека личного состава;
- 451 единица техники;
- 40 воздушных судов.
Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 101 воздушное судно.
Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 1 046 сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов регионов.
В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 45 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.
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