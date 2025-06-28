В Татарстане 29 июня местами ожидается туман и похолодание ночью
В ночные часы также возможны небольшие осадки
В Татарстане в воскресенье, 29 июня, прогнозируется туман и похолодание до +8 в ночные часы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.
В ночные часы возможны небольшие дожди. Днем погода ожидается облачная и без существенных осадков. Максимальная температура воздуха +18..+23.
По данным синоптиков, 29 июня на территории республики ожидается северо-западный ветер 6—11 м/с, местами порывы до 14 м/с.
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