В аэропорту Казани задерживаются несколько рейсов

Задержаны самолеты в Сочи, Сургут и в Грозный

Фото: Максим Платонов

В казанском аэропорту задержано несколько рейсов на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Самолет из Сочи должен был прибыть в 13:50, но задерживается до 18:40.

Рейс в Грозный вместо 11:25 отправится в 17:05. Еще один самолет в Сочи задержан на вылет до 19:40 вместо 15:40.

Самолет в Сургут перенесли с 19:05 28 июня. Он отправится только в 00:15 29 июня.

Остальные рейсы на вылеты и прилеты выполняются вовремя или с незначительными отклонениями.

Дарья Сайфиева