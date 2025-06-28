Минобороны: за ночь средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотник
Беспилотники сбили над шестью регионами и над акваториями Черного и Азовского морей
В ночь с 27 по 28 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Атаки были отражены в шести регионах и над двумя морскими акваториями: над Смоленской, Брянской, Орловской, Белгородской, Калужской областями, над Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что всего с начала проведения СВО российскими силами были уничтожены свыше 64 тыс. БПЛА, почти 24 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 611 зенитных ракетных комплексов, а также значительное количество другой военной техники и вооружения.
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