Минобороны: за ночь средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотник

Беспилотники сбили над шестью регионами и над акваториями Черного и Азовского морей

Фото: Дарья Пинегина

В ночь с 27 по 28 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Атаки были отражены в шести регионах и над двумя морскими акваториями: над Смоленской, Брянской, Орловской, Белгородской, Калужской областями, над Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что всего с начала проведения СВО российскими силами были уничтожены свыше 64 тыс. БПЛА, почти 24 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 611 зенитных ракетных комплексов, а также значительное количество другой военной техники и вооружения.





Дарья Сайфиева