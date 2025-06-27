1 июля предлагают сделать Днем ветеранов боевых действий

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой установить новую памятную дату — 1 июля, которая будет отмечаться как День ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу, пишет «Парламентская газета».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, необходимость принятия данного законопроекта обусловлена «признанием заслуг граждан Российской Федерации, принимавших участие в защите национальных интересов нашей страны в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и территориях других государств».

Авторы инициативы подчеркивают, что, несмотря на отсутствие официального статуса, дата 1 июля уже широко отмечается в ряде российских регионов как День ветеранов боевых действий. За эти годы сложились устойчивые традиции проведения мероприятий: возложение цветов к мемориалам воинам-интернационалистам, организация акций памяти и встречи ветеранов разных поколений.

По данным разработчиков законопроекта, на сегодняшний день в России статус ветеранов боевых действий имеют свыше 2 млн человек.

Рената Валеева