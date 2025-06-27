Минпромторг предложил продлить срок реализации немаркированных остатков легпрома

Министерство промышленности и торговли выступило с инициативой продлить сроки реализации немаркированных остатков товаров легкой промышленности до 31 декабря 2025 года. Соответствующий проект постановления правительства разработан ведомством.

Согласно действующим правилам маркировки товаров легкой промышленности, продажа немаркированных остатков разрешена до 31 июля 2025 года, а их маркировка должна быть завершена до 31 октября 2025 года.

Как пояснили в Минпромторге, решение о продлении сроков принято в ответ на обращения со стороны бизнес-сообщества.

— Министерство считает такой подход целесообразным, — отметили в ведомстве.

Разработанный министерством проект предлагает существенно скорректировать эти даты. Так, срок реализации немаркированных остатков товаров легкой промышленности предлагается продлить до 31 декабря 2025 года, а возможность их маркировки — до 1 марта 2026 года.

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заявил, что легкая промышленность республики сегодня по праву считается одной из самых мощных и динамично развивающихся отраслей в России.



Рената Валеева