Германия готовит закон для окончательной блокировки «Северного потока — 2»

Фото: Арсений Фавстрицкий

Правительство Германии разрабатывает поправки в закон о внешней торговле с целью окончательно заблокировать любые возможности запуска газопровода «Северный поток — 2». Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на ответ властей на запрос партии «Зеленые», ключевая цель изменений — предотвратить продажу швейцарской компании-оператора Nord Stream 2 AG новым владельцам, которые могли бы реанимировать проект, пишет «Российская газета».

Эта инициатива призвана исключить сценарий, при котором оператор трубопровода, Nord Stream 2 AG, будучи зарегистрированным в Швейцарии, мог бы быть продан сторонним инвесторам. По мнению Берлина, такие новые владельцы могли бы предпринять попытки возобновить эксплуатацию газопровода, который был остановлен после полномасштабного вторжения России в Украину и последующих взрывов на нитках.

Однако планы Берлина сталкиваются с серьезным юридическим препятствием. Как уточняет издание Der Spiegel, дело о трубопроводах рассматривается в Швейцарии, что лишает Германию правовых оснований для прямого вмешательства в потенциальную сделку по продаже компании.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ключевой проблемой для немецкого правительства является регистрация Nord Stream 2 AG в швейцарском городе Цуг. Действующие правовые нормы ФРГ не позволяют проверять или блокировать сделки с компаниями из стран Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), куда входит Швейцария.

Ситуация для Берлина усугубилась после недавнего решения суда кантона Цуг от 9 мая 2025 года. Суд утвердил мировое соглашение между Nord Stream 2 AG и мелкими кредиторами, что сняло угрозу банкротства компании и, по сути, открыло путь для потенциальной реструктуризации активов и их дальнейшей продажи.

Финансовая подоплека конфликта отражает глубокие противоречия. Единственным акционером Nord Stream 2 AG остается дочерняя структура российского «Газпрома» — Gazprom international projects LLC. Однако 50% акций проекта заложены европейским консорциумом кредиторов, в который входят крупные энергетические компании: OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie. Ранее, в январе 2025 года, швейцарский суд обязал оператора погасить долги перед мелкими кредиторами в 60-дневный срок под угрозой ликвидации. Этот ультиматум был отсрочен до 9 мая, после чего стороны достигли компромисса, позволив компании избежать крах.

Рената Валеева