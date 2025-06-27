Руководителя ООО «Тат строй комплект» будут судить за неуплату налогов на 31 млн рублей

СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «Тат строй комплект» по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Директор, учредитель и фактический руководитель предприятия подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц). Об этом сказано в телеграм-канале.

По версии следствия, в период с января 2020 года по март 2023 года фигуранты, действуя согласованно, вносили в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения. Они отражали фиктивные взаимоотношения с 13 контрагентами, что позволило им незаконно уклониться от уплаты НДС на общую сумму более 31 млн рублей.

В Татарстане следователи завели уголовное дело на руководителя компании «Стройинвест».



Рената Валеева