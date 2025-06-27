В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду
Отсутствие водоснабжения связано с подключением здания по ул. Большой Красной к централизованным сетям
В связи с подключением здания по ул. Большой Красной к централизованным сетям водоснабжения в некоторых домах Вахитовского района отключат воду на сутки. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
С 9.00 1 июля до 6.00 2 июля воды не будет по следующим адресам:
- Япеева, 6/20, 8/9;
- Б. Красная, 9/8, 9а, 11, 11/1, 13, 13а, 15/9, 20/6, 22, 22а, 24, 24/13;
- К. Маркса, 17 корп.1;
- К. Фукса, 9/15.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.