В Вахитовском районе Казани на сутки отключат воду

Отсутствие водоснабжения связано с подключением здания по ул. Большой Красной к централизованным сетям

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В связи с подключением здания по ул. Большой Красной к централизованным сетям водоснабжения в некоторых домах Вахитовского района отключат воду на сутки. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

С 9.00 1 июля до 6.00 2 июля воды не будет по следующим адресам:

Япеева, 6/20, 8/9;

Б. Красная, 9/8, 9а, 11, 11/1, 13, 13а, 15/9, 20/6, 22, 22а, 24, 24/13;

К. Маркса, 17 корп.1;

К. Фукса, 9/15.

Дарья Сайфиева