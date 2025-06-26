Белый дом: США на пути к переговорам с Ираном

Власти страны надеются на прочный и долгий мир на Ближнем Востоке

Фото: Максим Платонов

США находятся на дипломатическом пути к переговорам с Ираном и надеются достигнуть устойчивого мира на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Президент и его команда, конкретно спецпосланник Стивен Уиткофф продолжают оставаться на связи с иранцами, мы надеемся на длительный и прочный мир в регионе, — отметила Каролин Левитт.

Ранее США заявили о готовности вновь начать переговоры по ядерной сделке с Ираном 23 июня.



22 июня американские военные силы нанесли удары по ядерной инфраструктуре страны.

Дарья Сайфиева