В Тетюшах велосипедист погиб в ДТП с автомобилем «Лада»

Автомобилист врезался в него двигаясь в попутном направлении

В городе Тетюши велосипедист погиб в ДТП после столкновения с автомобилем «Лада». Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстану.

44-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на 52-летнего мужчину, движущегося на велосипеде в попутном направлении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.





Дарья Сайфиева