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В Тетюшах велосипедист погиб в ДТП с автомобилем «Лада»

20:53, 26.06.2025

Автомобилист врезался в него двигаясь в попутном направлении

В Тетюшах велосипедист погиб в ДТП с автомобилем «Лада»
Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции МВД по Татарстану

В городе Тетюши велосипедист погиб в ДТП после столкновения с автомобилем «Лада». Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстану.

44-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на 52-летнего мужчину, движущегося на велосипеде в попутном направлении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.


Дарья Сайфиева

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