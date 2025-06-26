В Тетюшах велосипедист погиб в ДТП с автомобилем «Лада»
Автомобилист врезался в него двигаясь в попутном направлении
В городе Тетюши велосипедист погиб в ДТП после столкновения с автомобилем «Лада». Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Татарстану.
44-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на 52-летнего мужчину, движущегося на велосипеде в попутном направлении.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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