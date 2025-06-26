Российско-Африканский Союз предложил провести в Мали татарстанскую олимпиаду по программированию ZamaCode
В казанском Кремле прошла встреча представителей Российско-Африканского Союза (РАС) с президентом Республики Мали Ассими Гойтой. В мероприятии также принял участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Делегацию РАС возглавлял его президент Азиз Замалиев.
Африканские студенты, обучающиеся в вузах Казани, рассказали об учебе и жизни в столице республики, а также предложили укрепить «цифровую дружбу» между Мали и Татарстаном путем интеграции нашего татарстанского продукта — олимпиады по программированию ZamaCode.
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