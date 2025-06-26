Новая стратегия нацполитики России до 2036 года ожидает утверждения к концу 2025-го

Фото: Максим Платонов

Новая стратегия национальной политики России, призванная определить ключевые ориентиры развития до 2036 года, может быть утверждена президентом Владимиром Путиным уже до конца 2025 года. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Администрации президента Магомедсалам Магомедов, пишет ТАСС.

— Надеюсь, что уже до конца года президент его [проект указа] утвердит, в соответствии с ним правительство разработает план реализации, комплекс мер по реализации этой стратегии, и у нас будут четкие ориентиры на работу в краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, — сказал Магомедов.

По словам Магомедова, действующая стратегия национальной политики, срок действия которой истекает в текущем году, показала свою высокую эффективность. Он подчеркнул, что благодаря ее реализации в России удалось обеспечить межнациональное согласие.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новая стратегия сохранит преемственность по отношению к текущему документу.

Кроме того, Магомедов сообщил о двух важных нововведениях в готовящемся документе: будет расширен региональный блок стратегии, что позволит более эффективно учитывать специфику и потребности регионов в реализации национальной политики. Также, по его словам, в стратегии найдут отражение «новые реалии, которые есть в мире», что указывает на адаптацию документа к изменившейся геополитической обстановке.

Рената Валеева