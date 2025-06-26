Новый Дамблдор: казанский франчайзи «ЖуйКолдуй» продает свои магазины

Новый владелец пока не определен

Один из франчайзи торговой сети магазинов сладостей «ЖуйКолдуй» Тимур Коробов продает свои точки, в их числе казанские, оцененные в 3,25 млн рублей. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердил сам предприниматель.

— Больше не хочу этим заниматься, надо идти дальше, заниматься другим бизнесом — на этот энергия пропала, — объяснил он причину продажи.

Всего Коробову принадлежат пять магазинов: по одному в Екатеринбурге и Твери, три — в Казани: на ул. Университетской, в ТЦ «Парк Хаус» и «Южный». В столице Татарстана точек сети больше нет.

По словам Коробова, чистая прибыль составляет порядка 310 тыс. рублей в месяц.

— Самое важное — это регулярно добавлять новые товары и пиарить их. Мы, например, добавили дубайский шоколад — и он хорошо пошел, — отметил предприниматель в разговоре с «Реальным временем».

Елизавета Пуншева