Минниханов обсудил с Москальковой вопросы поддержки участников СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Встреча прошла в Доме Правительства.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся защиты прав граждан, в том числе решение проблем, с которыми сталкиваются участники специальной военной операции (СВО) и их семьи. Также обсуждалась реализация программ социальной поддержки населения, в частности семей с детьми, и вопросы дальнейшего развития правового просвещения.

В знак признания заслуг Татьяны Москальковой в защите прав и свобод человека и гражданина и за плодотворное сотрудничество с республикой Минниханов вручил ей орден «Дуслык».



Рената Валеева