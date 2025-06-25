Уроженку Татарстана задрафтовали в канадскую хоккейную команду «Оттава Чардж»
На драфте Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) команда «Оттава Чардж» выбрала двух российских хоккеисток, среди которых оказалась Фануза Кадирова из Татарстана. Она была выбрана в шестом раунде под общим 45-м номером, а ее одноклубница Анна Шохина — во втором раунде под 13-м номером.
- Шохина (28 лет) была выбрана во втором раунде под общим 13-м номером. В прошедшем сезоне она провела 42 матча в регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), набрав 73 очка (30 голов и 43 передачи). В плей-офф ее результат составил 16 очков в девяти играх.
- Фанузе Кадировой (27 лет) достался шестой раунд и 45-й номер. Она также провела 42 матча в ЖХЛ, набрав 57 очков (26+31), а в плей-офф добавила еще 13 очков.
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