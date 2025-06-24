Путин подписал закон о правилах переселения из сносимых домов

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий изменения в порядок реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Документ направлен на совершенствование механизмов расселения из ветхого и аварийного жилья и учитывает специфику мегаполисов.

Ключевым нововведением является предоставление региональным властям права устанавливать требования к жилым помещениям, предоставляемым гражданам, переселяемым из домов, подлежащих сносу в рамках КРТ. Это позволит учитывать сложную структуру городов и при необходимости ограничивать переселение в пределах конкретных административных единиц, таких как муниципальные округа или районы, для сохранения привычной социальной среды.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, закон дает городам федерального значения право самостоятельно определять локации для строительства жилья, предназначенного для переселения граждан из сносимого жилищного фонда.



Важным нововведением является возможность для регионов устанавливать добровольный порядок включения домов в программы КРТ. Вместо автоматического включения целых кварталов жители смогут сами инициировать общее собрание и принять решение о вхождении в программу.



Рената Валеева