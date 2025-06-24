Путин одобрил закон о заморозке имущества причастных к диверсиям

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о противодействии отмыванию преступных доходов, расширяющие полномочия межведомственной комиссии при Росфинмониторинге. Об этом пишет «Российская газета».

Теперь комиссия сможет блокировать денежные средства и иное имущество организаций и физических лиц, если имеются достаточные основания подозревать их в причастности к подготовке или совершению диверсий.

Ранее аналогичные меры применялись исключительно в целях противодействия финансированию терроризма. Новые поправки расширяют сферу действия закона, позволяя замораживать активы не только тем, кто имеет отношение к террористической деятельности, но и тем, кто подозревается в причастности к диверсионной деятельности.

Управление ФСБ России по Татарстану предотвратило террористический акт на крупном нефтехимическом комплексе в Нижнекамске. По данным спецслужбы, задержанный планировал совершить диверсию на предприятии, где работал.

Рената Валеева