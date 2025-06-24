Путин подписал закон об усилении контроля за передачей научных разработок за рубеж
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на усиление контроля за передачей результатов научной, научно-исследовательской деятельности и экспериментальных разработок за границу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вводит ряд новых требований для субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности, планирующих проводить исследования и разработки с иностранным участием. Теперь они обязаны предоставлять сведения о планируемых проектах, позволяя государству осуществлять более тщательный мониторинг и контроль за потоком научно-технической информации, покидающей страну.
Ключевым нововведением является наделение Минобрнауки полномочиями по учету договоров о научных и экспериментальных разработках, заключенных с иностранными научными и образовательными организациями, если работы финансируются за счет средств бюджетной системы России.
Кроме того, правительство получает право утверждать перечень направлений научной и научно-технической деятельности, участие в которых иностранных граждан и организаций, а также российских организаций с иностранным участием будет возможно только после согласования с ФСБ России.
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