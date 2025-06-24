Путин подписал закон об усилении контроля за передачей научных разработок за рубеж

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на усиление контроля за передачей результатов научной, научно-исследовательской деятельности и экспериментальных разработок за границу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит ряд новых требований для субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности, планирующих проводить исследования и разработки с иностранным участием. Теперь они обязаны предоставлять сведения о планируемых проектах, позволяя государству осуществлять более тщательный мониторинг и контроль за потоком научно-технической информации, покидающей страну.

Ключевым нововведением является наделение Минобрнауки полномочиями по учету договоров о научных и экспериментальных разработках, заключенных с иностранными научными и образовательными организациями, если работы финансируются за счет средств бюджетной системы России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, правительство получает право утверждать перечень направлений научной и научно-технической деятельности, участие в которых иностранных граждан и организаций, а также российских организаций с иностранным участием будет возможно только после согласования с ФСБ России.



Рената Валеева