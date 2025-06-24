Новым главой Камских Полян стал местный предприниматель Александр Павлов

До этого с 2011 года работал в качестве главы Камских Полян два срока подряд

На очередной сессии Совета муниципального образования депутаты единогласно избрали Александра Павлова новым главой поселка городского типа Камские Поляны. Об этом сообщил руководитель Нижнекамского муниципального района Татарстана Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Последние пять лет Александр Афанасьевич совмещал предпринимательскую деятельность с работой в местном Совете депутатов. Он уже занимал пост главы муниципального образования два срока, с 2011 года.

Ранее «Реальное время» сообщало, что прокуратура Татарстана добилась увольнения предыдущего главы в связи с утратой доверия — на фоне незаконного приобретения земельного участка и недостоверности представленных сведений о доходах.



Дмитрий Зайцев