Без срока давности: суд Татарстана отправил «Перваков» в колонию почти на 70 лет

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана огласил приговор по делу о серии из пяти убийств казанской группировки «Первогоровские». Не признавший вину 60-летний Фердинат Юсупов наказан 19,5 года колонии строгого режима — за руководство бандой и организацию тяжких преступлений, передает с заседания журналист «Реального времени».

Еще трое подсудимых также получили реальные сроки в колонии строгого режима: Владиславу Мухину назначено наказание в 24 года, Сергею Сардаеву — 13, Леониду Андрееву — 13 лет.

Также сегодня суд прекратил уголовное преследование покойных Валентина Лукоянова и Александра Ерусалимского. Первый скончался от ковида в 2021-м, второго застрелили в 2002-м. Родные надеялись, что присяжные оправдают их посмертно, этого не случилось.

Напомним, коллегия народных судей признала недоказанным лишь одно из шести убийств, которые предъявляли фигурантам дела «Перваков». По всем остальным эпизодам присяжные признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения, включая организацию банды и участие в ней, незаконный оборот оружия и приготовление к убийству, от которого намеченную жертву спас... арест. Речь об Альберте Батрове, который руководил частью группировки «Перваки» после ее внутреннего раскола.

В прениях все обвиняемые по делу отрицали свою причастность к этим преступлениям, хотя Фердинат Юсупов допустил в своей речи примечательную оговорку: «Устал доказывать свою вину, вернее, невиновность». При этом он просил прекратить свое преследование за истечением сроков давности. Такие же ходатайства заявили Сардаев и Андреев. Сроки давности в 10 и 15 лет не истекли лишь у Мухина, который долгое время находился в международном розыске и был задержан Интерполом в 2020-м в Болгарии, по прилете из Израиля.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В прениях сторона обвинения также предлагала прекратить за давностью эпизоды бандитизма у Юсупова, Андреева и Сардаева, а также эпизод о незаконном обороте оружия. В качестве наказания прокурор Альфия Явдолюк запрашивала для предполагаемого лидера банды 19 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, для Сергея Сардаева — 17 лет, для Леонида Андреева — 15 лет. А для Владислава Мухина — 24 года.

В 2013-м двое из четверки осужденных — Сардаев и Юсупов — были оправданы коллегией присяжных Верховного суда Татарстана. Тот знаковый приговор отменил Верховный суд России, а итогом пересмотра стал возврат дела на доследование, которое растянулось на 7 лет.

Таким образом, за плечами у подсудимых Юсупова с Сардаевым еще до нового ареста оказался отбытый срок в 2 года и 9 месяцев. Андреев же, благодаря активному сотрудничеству со следствием, вышел из-под стражи под залог в 1 млн рублей еще в августе 2011-го, так что в его «активе» лишь 10 месяцев ареста, день которого сейчас засчитывают за день отбывания наказания в колонии строгого режима. Оправданным этот фигурант побывать не успел — в ходе первого процесса его дело в связи с болезнью было выделено в отдельное производство. Де-факто на сегодняшний день лидером по «отбытому» до приговора сроку — 4 года и 9 месяцев «строгача» — является бегавший дольше остальных 52-летний Владислав Мухин.

Фабула обвинений по единственному недоказанному эпизоду звучала так: 2 августа 2000 года на территории детсада по улице Братьев Касимовых киллер (некто Сафин, в отношении которого дело выделено в отдельное производство) нанес смертельный удар ножом директору автостоянки Станиславу Васину. По версии силовиков, Лукоянов желал лично контролировать бизнес покойного, по его указке Ерусалимский подбирал исполнителя, ставя задачу — имитировать грабеж.

Самый громкий из эпизодов касается расправы над известным бизнесменом. Коллегией присяжных и Верховным судом РТ установлено, что Ерусалимский в июле 1999-го приобрел у штатного киллера группировки «Хади Такташ» пистолет с глушителем за 2 тысячи рублей, а 7 августа 1999-го расстрелял из него учредителя «Русского радио» в Казани, гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и «Пейджинговой компании — RCA» Тимура Атнагулова в подъезде дома на улице Вишневского. О причинах расправы обвиняемые Сардаев и Андреев на следствии рассказывали — якобы помогали становлению бизнеса Атнагулова, защищали от криминальных накатов и получали прибыль деньгами или машинами от его бартерных сделок, в том числе — с АвтоВАЗом и предприятиями нефтехимии, а когда коммерсант отказался платить за «крышу», лидеры бригады посчитали — спускать такое нельзя. Согласно обвинению, покойный Ерусалимский стрелял по указанию Юсупова, Лукоянова и Андреева.

О деталях вердикта присяжных по всем эпизодам дела, так же как о предложении адвокатов, «Реальное время» сообщало ранее.

Ирина Плотникова