Задолженность по зарплате на «КамСлипе» погашена после вмешательства прокуратуры

Фото: Динар Фатыхов

Чистопольская городская прокуратура завершила проверку соблюдения трудового законодательства на ООО «Судоремонтный завод «КамСлип». С февраля по апрель 2025 года 115 сотрудников предприятия не получили заработную плату и другие положенные выплаты на общую сумму более 3,1 млн рублей. Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры России.

Прокуратура возбудила в отношении гендиректора организации дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы и других выплат в установленный срок). Кроме того, было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Благодаря оперативным действиям надзорного органа трудовые права работников восстановлены, а задолженность по заработной плате полностью погашена.

Ранее сотрудники прокуратуры Тукаевского района заставили компанию «Челны-Мясо» погасить долг в 1,3 млн рублей перед рабочими.

Рената Валеева