В казанском парке обнаружили тело мужчины в воде

Погибшего обнаружили посетители парка

Фото: предоставлено ГУ МЧС по Татарстану

Прохожие в парке им. Тинчурина в Казани нашли в воде мертвого мужчину в верхней одежде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Прибывшие на вызов спасатели извлекли тело погибшего и передали сотрудникам полиции.

По одной из версий, мужчина мог поскользнуться и упасть с берега в воду.

Дарья Сайфиева