Новости происшествий

16:39 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В казанском парке обнаружили тело мужчины в воде

16:19, 23.06.2025

Погибшего обнаружили посетители парка

В казанском парке обнаружили тело мужчины в воде
Фото: предоставлено ГУ МЧС по Татарстану

Прохожие в парке им. Тинчурина в Казани нашли в воде мертвого мужчину в верхней одежде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Прибывшие на вызов спасатели извлекли тело погибшего и передали сотрудникам полиции.

По одной из версий, мужчина мог поскользнуться и упасть с берега в воду.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также