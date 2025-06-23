В казанском парке обнаружили тело мужчины в воде
Погибшего обнаружили посетители парка
Прохожие в парке им. Тинчурина в Казани нашли в воде мертвого мужчину в верхней одежде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
Прибывшие на вызов спасатели извлекли тело погибшего и передали сотрудникам полиции.
По одной из версий, мужчина мог поскользнуться и упасть с берега в воду.
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