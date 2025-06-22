В Татарстане похолодает 23 июня
Средняя температура в республике будет на 6—7 градусов ниже нормы
В понедельник, 23 июня, в Татарстане похолодает. Средняя температура будет на 6—7 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Ночью прогнозируется до +5... +10. Днем воздух прогреется до +16... +21.
Ночью местами небольшой дождь. Большую часть дня существенных осадков не ожидается.
Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с.
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