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В Казани в 22 домах в двух районах отключили воду из-за аварий

12:17, 22.06.2025

Отключения затронули Кировский и Московский районы

В Казани в 22 домах в двух районах отключили воду из-за аварий
Фото: Реальное время

В Кировском и Московском районах Казани отключили воду в 22 домах из-за ремонтных работ после аварий. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Водоснабжение временно отключено по адресам:

  • ул. Б. Шоссейная, 6;
  • ул. Восстания, 38;
  • ул. Декабристов, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176;
  • ул. Партизанская, 21, 25, 27;
  • ул. Ильича, 28;
  • ул. Л. Красикова, 13, 14, 18, 20;
  • ул. Революционная, 45, 47, 49;
  • ул. Ферганская, 3, 5.

После окончания ремонтных работ подача воды будет восстановлена.

Дарья Сайфиева

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