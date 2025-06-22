В Казани в 22 домах в двух районах отключили воду из-за аварий
Отключения затронули Кировский и Московский районы
В Кировском и Московском районах Казани отключили воду в 22 домах из-за ремонтных работ после аварий. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Водоснабжение временно отключено по адресам:
- ул. Б. Шоссейная, 6;
- ул. Восстания, 38;
- ул. Декабристов, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176;
- ул. Партизанская, 21, 25, 27;
- ул. Ильича, 28;
- ул. Л. Красикова, 13, 14, 18, 20;
- ул. Революционная, 45, 47, 49;
- ул. Ферганская, 3, 5.
После окончания ремонтных работ подача воды будет восстановлена.
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