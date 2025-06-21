В России за сутки потушено 19 лесных пожаров на территории 12 регионов

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За прошедшие сутки в России ликвидировано 19 лесных пожаров на территории 12 регионов. Несмотря на это, обстановка остается напряженной: продолжаются работы по тушению 62 возгораний в восьми субъектах России, сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

В борьбе с огнем задействованы значительные силы: 2 337 человек, 278 единиц техники и 29 воздушных судов. Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки привлечено 89 самолетов и вертолетов.

Для стабилизации ситуации в наиболее сложных регионах, таких как Забайкальский край и Бурятия, дополнительно направлены 1 044 сотрудника федеральной «Авиалесоохраны» и специалистов из региональных учреждений по охране лесов.





В связи с высоким риском возникновения новых возгораний режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в трех регионах. Особый противопожарный режим введен в 47 субъектах федерации. В целом, пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны.

Несмотря на сложности, стоит отметить оперативность работы пожарных служб. С начала года 74% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

20 июня на территории России ликвидировано 27 лесных пожаров в 12 регионах страны.



Анастасия Фартыгина