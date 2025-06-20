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Владимир Путин на ПМЭФ: «Мы решаем проблему молодежной безработицы»

16:11, 20.06.2025

В России кратно ниже процент безработной молодежи в сравнении со странами Европы

Владимир Путин на ПМЭФ: «Мы решаем проблему молодежной безработицы»
Фото: скриншот прямой трансляции с сайта ПМЭФ

Ситуация с занятостью молодежи в России остается одной из самых благополучных среди развитых стран. По последним данным, уровень молодежной безработицы в РФ составляет около 7,5%, что является относительно низким показателем. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии на ПМЭФ-2025.

— Во Франции уровень молодежной безработицы значительно выше — 16,11%, — отметил он.

По словам Путина, глобальная проблема молодежной безработицы остается одной из самых острых в современном мире.

— Думаю, можно сказать, что мы решаем эту проблему, — заявил российский лидер.

Дмитрий Зайцев

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ЭкономикаОбщество Татарстан

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