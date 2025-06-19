Минпромторг и Авито подписали меморандум о поддержке отечественных производителей самоходных машин

Церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума

Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Министерство промышленности и торговли России и «Авито» подписали меморандум, направленный на поддержку и продвижение отечественных производителей самоходных машин.

Документ закрепляет намерение сторон развивать сотрудничество в сфере цифровой трансформации рынка специализированной техники и укреплять позиции российских брендов внутри страны. Цель соглашения — поддержать отечественное производство, повысить конкурентоспособность и прозрачность отрасли с помощью объединения инициатив профильного министерства и цифровых возможностей одной из крупнейших онлайн-платформ России. Подписание меморандума — один из этапов донастройки системной работы с отраслью и стимулирования спроса на отечественную технику.

В рамках меморандума платформа будет использовать свои цифровые возможности для информирования покупателей о характеристиках техники и мерах государственной поддержки, а также создаст специальные условия для продавцов и упростит размещение и продвижение объявлений.

Минпромторг России, со своей стороны, будет участвовать в совместных информационных кампаниях, направленных на стимулирование спроса на самоходные машины, а также способствовать выпуску аналитических материалов для участников рынка.

— Минпромторг России уже комплексно работает над поддержкой отрасли специализированного машиностроения, и мы продолжаем расширять этот инструментарий. В контексте цифровой трансформации рынка важно задействовать и те возможности, которые предлагают онлайн-платформы. Кооперация с компанией будет дополнительно работать на «обеление» рынка такой техники, повышение эффективности коммуникационной цепочки «производитель — потребитель». Это важные элементы для поэтапного наращивания доли российской техники на нашем рынке, — отметил начальник Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Валентин Цупрун.

— Развитие отечественного производства самоходных машин — один из приоритетов промышленной политики государства. Мы уверены, что эффективное взаимодействие с Минпромторгом позволит расширить доступ производителей к конечным потребителям, повысить информированность общества о доступных мерах господдержки и укрепить доверие к отечественной технике, — подчеркнул Тимур Осипов, директор направления «Спецтехника» в Авито.