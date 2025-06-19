Только треть промышленных майнеров состоит в реестре ФНС

Фото: Динар Фатыхов

Только треть промышленных майнеров в России зарегистрированы в реестре ФНС. Минфин ожидает значительного увеличения числа зарегистрированных майнеров после проведения амнистии оборудования для майнинга, ввезенного в страну, в том числе по каналам параллельного импорта. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, пишет «Интерфакс».

— Мы уже, кажется, говорили, что примерно треть всех промышленных майнеров вступили в реестр. Мы стали разбираться, почему не вступают другие. Одна из ключевых причин оказалась в том, что многие работают на оборудовании, которое было через параллельный импорт ввезено или еще каким-то образом, — отметил Чебесков.

Он пояснил, что планируется провести «некую такую амнистию» по этому оборудованию. «Сейчас готовится законодательный акт, который это обеспечит. И мы надеемся, что это даст скачок захода в реестр майнеров промышленных», — добавил замминистра.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Чебескова, обсуждение деталей амнистии с ФНС продолжается.

— Оно идет. Понятно, что любая инициатива требует обсуждения, отработки юридической и так далее, согласования. Но задача у нас такая стоит от руководства, поэтому в том или ином виде это будет сделано, — подчеркнул он.

Напомним, что в ноябре 2024 года кабмин утвердил требования к майнерам и операторам майнинговой инфраструктуры. Амнистия оборудования призвана стимулировать легализацию майнингового бизнеса и способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Рената Валеева