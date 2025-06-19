Минобороны: за ночь перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотник

Фото: Дарья Пинегина

В течение ночи, с 21.20 мск 18 июня до 06.40 мск 19 июня, средствами противовоздушной обороны (ПВО) России был перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны.

Наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Брянской (19), Курской (17) и Смоленской (13) областей. Также сообщается о перехвате семи БПЛА над Волгоградской областью, шести — над Орловской, пяти — над Ростовской и пяти — над территорией Республики Крым. По три беспилотника было уничтожено над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью, и один — над Московским регионом.

Рената Валеева