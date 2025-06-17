Канада введет новые санкции против России
Канада расширила санкционный режим против России, нацелившись на физических лиц и организации, предположительно причастные к обходу существующих ограничений, заявил сегодня премьер-министр Марк Карни на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита G7. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам Карни, новые санкции затронут ряд российских граждан и более 40 организаций, расположенных как в России, так и за рубежом. Эти субъекты, по утверждению канадского правительства, активно участвуют в схемах, направленных на подрыв эффективности действующих санкций. Детализированный список лиц и организаций пока не опубликован.
В дополнение к санкциям Канада объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму более $2 млрд. В пакет войдут беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и другое вооружение.
Совет Европейского союза продлил санкции, введенные в отношении Крыма и Севастополя, еще на один год — до 23 июня 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.