Канада введет новые санкции против России

Канада расширила санкционный режим против России, нацелившись на физических лиц и организации, предположительно причастные к обходу существующих ограничений, заявил сегодня премьер-министр Марк Карни на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита G7. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Карни, новые санкции затронут ряд российских граждан и более 40 организаций, расположенных как в России, так и за рубежом. Эти субъекты, по утверждению канадского правительства, активно участвуют в схемах, направленных на подрыв эффективности действующих санкций. Детализированный список лиц и организаций пока не опубликован.

В дополнение к санкциям Канада объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму более $2 млрд. В пакет войдут беспилотные летательные аппараты, боеприпасы и другое вооружение.

Совет Европейского союза продлил санкции, введенные в отношении Крыма и Севастополя, еще на один год — до 23 июня 2026 года.



Рената Валеева