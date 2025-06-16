В Казани пройдет масштабная церемония сбора подарков к Сабантую

Каждый желающий может присоединиться к празднованию

Фото: Максим Платонов

19 июня в столице Татарстана состоится праздничное шествие в рамках церемонии сбора подарков к национальному празднику Сабантуй. Мероприятие пройдет с 11.00 до 14.00 по центральным улицам города. Об этом рассказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Татарстана с 2016 года возрождает старинную народную традицию сбора подарков к главному татарскому празднику — Празднику плуга. За годы проведения мероприятия к нему присоединились не только десятки ресторанов и кафе города, но и предприятия малого и среднего бизнеса, государственные структуры и простые жители.

Торжественное шествие конных повозок объединит несколько маршрутов:

первая повозка стартует от резиденции раиса РТ в Казанском кремле по ул. Кремлевской и Баумана;

вторая — от Театра оперы и балета им. М. Джалиля по ул. Пушкина;

третья — от НК «Туган авылым» по ул. Т. Минуллина;

четвертая — по Старо-Татарской слободе по ул. Каюма Насыри и Марджани.

Главной площадкой праздника станет зона перед новым театром им. Г. Камала (ул. Х. Такташ, 74), где в 13.00 развернется театрализованное представление с участием лучших фольклорных коллективов республики.

Особенность мероприятия заключается в его интерактивном формате, который привлекает туристов. Гости города могут не только посетить сам Сабантуй, но и увидеть возрождение национальной традиции в городском масштабе, что увеличивает продолжительность пребывания туристов в Казани до пяти дней.

Все собранные дары будут переданы представителям администраций Вахитовского и Приволжского, Советского, Кировского и Московского районов для вручения батырам-победителям на майданах Сабантуя.

Каждый желающий может присоединиться к празднованию, выбрав удобную для себя локацию шествия, и погрузиться в атмосферу национального торжества.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани в дни празднования Сабантуя частично ограничат движение транспорта.

Дмитрий Зайцев