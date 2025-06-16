В Елабуге свекровь, облившая невестку кипятком, пойдет под суд
Прокуратура Татарстана сообщает, что 71-летняя жительница Елабуги, облившая свою невестку кипятком, предстанет перед судом. По данным ведомства, инцидент произошел в марте.
Во время ссоры пожилая женщина вылила на супругу своего сына кипяток, а затем ударила ее крышкой от кастрюли по голове. В результате невестка получила телесные повреждения.
Свою вину свекровь полностью признала. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».
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