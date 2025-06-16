В Татарстане за сутки зарегистрировано семь пожаров, в том числе в жилом секторе
Пожарные за сутки совершили 15 выездов по ложным вызовам
За минувшие сутки, 15 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали семь пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили 15 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Четыре раза спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Также сообщается об одном происшествии, зарегистрированном за сутки на водных объектах республики.
Ранее сообщалось, что в 9 регионах России за сутки потушили 22 лесных пожара.
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