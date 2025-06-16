В Татарстане за сутки зарегистрировано семь пожаров, в том числе в жилом секторе

Пожарные за сутки совершили 15 выездов по ложным вызовам

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 15 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали семь пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили 15 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Четыре раза спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.



Фото: Реальное время / realnoevremya.ru. Реальное время / realnoevremya.ru

Также сообщается об одном происшествии, зарегистрированном за сутки на водных объектах республики.

Ранее сообщалось, что в 9 регионах России за сутки потушили 22 лесных пожара.





Дарья Сайфиева