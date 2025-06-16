В девяти регионах России потушили 22 лесных пожара
Было задействовано 2 142 человека, 281 единица техники и 21 воздушное судно
За минувшие сутки, 15 июня, в девяти регионах России удалось потушить 22 лесных пожара. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
В тушении было задействовано 2 142 человека, 281 единица техники и 21 воздушное судно. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведут 76 судов.
Для помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края и Республики Бурятия привлечены 1080 работников Федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов.
Режим ЧС был введен в трех регионах, особый противопожарный режим — в 49 регионах, а пожароопасный сезон — в 86 регионах.
Всего за прошедшую неделю в России было потушено 57 лесных пожаров на площади 373,2 га.
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