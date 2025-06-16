Новости происшествий

17:29 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В девяти регионах России потушили 22 лесных пожара

08:58, 16.06.2025

Было задействовано 2 142 человека, 281 единица техники и 21 воздушное судно

В девяти регионах России потушили 22 лесных пожара
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

За минувшие сутки, 15 июня, в девяти регионах России удалось потушить 22 лесных пожара. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

Фото: взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана» взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В тушении было задействовано 2 142 человека, 281 единица техники и 21 воздушное судно. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведут 76 судов.

Для помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края и Республики Бурятия привлечены 1080 работников Федеральной Авиалесоохраны и спецучреждений по охране лесов регионов.

Режим ЧС был введен в трех регионах, особый противопожарный режим — в 49 регионах, а пожароопасный сезон — в 86 регионах.

Всего за прошедшую неделю в России было потушено 57 лесных пожаров на площади 373,2 га.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также