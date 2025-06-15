Путин заявил, что в России не запрещены нетрадиционные отношения

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти никогда не выступали за запрет нетрадиционных отношений, а лишь за запрет их пропаганды среди несовершеннолетних. В интервью, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста «России 1» Павла Зарубина, глава государства подчеркнул, что это принципиально разные вещи.

— Мы говорили о запрете пропаганды — и всё, но ни о каком запрете нетрадиционных отношений мы никогда не говорили. Более того, мы всегда исходили из того, что все люди должны быть равны. Мы, кстати говоря, так и делали всегда, такую политику и проводили, — сказал Путин.

Президент объяснил позицию России по защите традиционных ценностей, отметив, что недопустимо агрессивное воздействие на несформировавшееся сознание молодых людей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



— Нельзя агрессивно влиять на сознание молодого, несформировавшегося человека до тех пор, пока он не ощутил себя взрослым, — пояснил он.

Путин также подчеркнул, что взрослые люди свободны в выборе своего образа жизни.

— Мы не говорили о запрете этих отношений, мы говорили о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Мы никогда ничего не запрещаем. Взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным, — добавил президент.

Рената Валеева